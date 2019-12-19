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<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-pensionerka-angelina-vovk-i-ee-molodoj-uxazher-propali-posle-izvestiya-o-svadbe.html" target="_blank">Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе</a> - Известие о свадьбе 77-летней Ангелины Вовк произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты буквально оборвали телефоны ведущей. Вот только ни она, ни ее избранник почему-то перестали выходить на связь.