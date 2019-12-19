Чем ближе Новый год, тем труднее артистам побывать везде, где их ждут. Настоящим испытанием для Филиппа Киркорова стал вечер, когда он собрался посетить сразу три мероприятия в Москве, а после отправиться на самолете в Ташкент на сольный концерт.

Чем ближе Новый год, тем труднее артистам побывать везде, где их ждут. Настоящим испытанием для Филиппа Киркорова стал вечер, когда он собрался посетить сразу три мероприятия в Москве, а после отправиться на самолете в Ташкент на сольный концерт.Для начала Филипп Бедросович поехал на "Авторадио" – там проходил большой праздничный марафон в честь финала суперигры "Много автомобилей. Сезон премьер". В студии царил невероятный ажиотаж – артисты, музыканты, слушатели поддерживали ведущих, которые разыгрывали в эфире последние суммы от пятимиллионного фонда проекта, и вот-вот на кону должен был появиться суперпиз – машина.Тут у дверей студии в расшитом блестками костюме внезапно появился Филипп Киркоровме и сразу попытался пройти к микрофону – хотел быстрее прорваться в эфир и отбыть на премьеру фильма с участием своего друга Гарика Харламова. Однако в студии уже пел Валерий Меладзе, и уступать место поп-королю не торопился. Пришлось звезде отступить и позволить усадить себя в кресло.Ожидание затянулось не на пять минут, а на все тридцать. Эти полчаса Киркоров провел в страшном волнении – всплескивал руками, рвался к дверям студии, растерянно возвращался обратно. "Ну, не могу я подводить друзей! – жаловался он окружившим его журналистам. – Мне же на красную дорожку к Гарику… Да и самолет скоро – в Ташкент!" Впрочем, снимать себя на камеру Филипп Бедросович строго запретил, на вопросы не отвечал и выглядел так грозно, что никто не решился подойти к нему ближе.Тем удивительней было преображение артиста, когда его наконец пригласили к микрофону, все волнение как рукой сняло – блистал и зажигал в эфире. "Стеснение пропало…" – пошутили ведущие, а гости студии аплодировали и подпевали звезде. А после ведущие запустили "радиорулетку", которая в автоматическом режиме набрала номер телефона одного из зарегистрированных в игре участников. На том конце провода оказалась слушательница Светлана из Санкт-Петербурга, которая, увы, в этот момент не слушала радио, не сумела назвать прозвучавшую песню и упустила удачу..."Когда набирали ваш номер, я говорил, что приношу удачу и вы обязательно выиграете, – отчитал ошарашенную девушку король поп-сцены. – Как можно было не слушать самую лучшую радиостанцию под Новый год?!"