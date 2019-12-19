Первый Cybertruck от Tesla, на который пока что только принимают предзаказы по всему миру, заметили в Москве. Детальный осмотр, правда, выявил картонность сборки киберпикапа - к детищу Илона Маска он не имеет никакого отношения, разве что его создатели вдохновлялись низкополигональными идеями, разошедшимися на мемы после презентации.

Первый Cybertruck от Tesla, на который пока что только принимают предзаказы по всему миру, заметили в Москве. Детальный осмотр, правда, выявил картонность сборки киберпикапа — к детищу Илона Маска он не имеет никакого отношения, разве что его создатели вдохновлялись "низкополигональными" идеями, разошедшимися на мемы после презентации.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Максим (@sukhotin.m) 18 Дек 2019 в 1:24 PSTКустарно произведенный автомобиль сначала заприметили на пути из Химок в Москву, позже водители наблюдали его на МКАД. Многих озадачила конструкция новинки автопрома."Как водила туда залез? Дверей нет вообще... Натянули на голову?" — любопытствовал один из пользователей. Ответа не последовало, зато появилось множество комментариев на тему "наколенной" сборки.Ранее Cybertruck был замечен на шоссе в США, в частности, Илон Маск на электропикапе съездил в ресторан.На рынок первые модели должны поступить в 2021 году.