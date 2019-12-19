Свежая фотография Елены Ваенги заставила ее поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка.

Свежая фотография Елены Ваенги заставила ее поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка.18 Дек 2019 в 4:43 PSTМатериал дополняется