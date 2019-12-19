Свежая фотография Елены Ваенги заставила ее поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-pevica-elena-vaenga-obtyanula-okruglivshijsya-zhivot.html" target="_blank">Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот</a> - Свежая фотография Елены Ваенги заставила ее поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка.
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2019-pevica-elena-vaenga-obtyanula-okruglivshijsya-zhivot.html]Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот[/url] - Свежая фотография Елены Ваенги заставила ее поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка.