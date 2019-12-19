Резонансное происшествие произошло в феврале текущего года в Муроме.

18 декабря во Владимирской области Муромским городским судом вынесен приговор в отношении местных жителей 1975 г.р. и 1989 г.р. Фигуранты обвинялись в совершении тяжких преступлений, совершенных на территории Мурома.Как сообщалось ранее, в феврале из кассы местного Дворца Культуры были похищены почти полтора миллиона рублей.В течение нескольких дней следователи, криминалисты и оперативники выясняли все обстоятельства хищения, устанавливали круг лиц, которые могли иметь причастность к совершению преступления. В результате проведенных мероприятий злоумышленники были задержаны и дали признательные показания.В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые, один из которых являлся сотрудником учреждения, зная о наличии в кассе крупных денежных сумм, заранее разработали план совершения кражи. В ночь на 23 февраля сообщники проникли в здание через неэксплуатируемый запасной проход, используя ключ, и похитили имевшиеся в кассе деньги.В дальнейшем один из фигурантов на похищенные деньги приобрел автомобиль и оформил право собственности на свою сожительницу, а второй незаконно приобрел и хранил у себя наркотические средства.Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей была изъята оперативниками в ходе обысковых мероприятий.Суд признал одного из злоумышленников виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ и ст. 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима. Второму фигуранту назначение наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.