В четверг утром в Ростовской области произошла серьезная авария. На 54-м километре дороги Шахты-Цимлянск столкнулись школьный автобус с детьми и автомобиль ВАЗ-2110. В результате погиб ..

В четверг утром в Ростовской области произошла серьезная авария. На 54-м километре дороги Шахты-Цимлянск столкнулись школьный автобус с детьми и автомобиль ВАЗ-2110.В результате погиб водитель легковушки. Среди детей погибших и пострадавших нет, уточняет . Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранители, сообщает телеканал "".