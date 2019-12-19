Звонок в магазин.
- Алло, это магазин?
- Магазин.
- А вы тканями торгуете?
- Да.
- А у Вас ситец есть?
- Есть.
- А расцветки веселенькие?
- Ну, веселенькие.
- Ага. (кладет трубку)
Через пять минут снова звонок. Тот же голос:
- Алло, это магазин?
- Магазин.
- А вы тканями торгуете?
- Да.
- А у Вас ситец есть?
- Есть.
- А расцветки веселенькие?
- Да, веселенькие.
- Ага. (кладет трубку)
... Так продолжается каждые пять минут.
... Через два часа:
- Алло, это магазин?
- (очень раздраженно)Магазин.
- А вы тканями торгуете?
- (скрипя зубами)Да.
- А у Вас ситец есть?
- Есть.
- А расцветки веселенькие?
- ПРИЕЗЖАЙ, С*КA, ОБХОХОЧЕШЬСЯ !!!!!
еще анекдот!