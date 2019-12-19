В Вологодской области правоохранители задержали мужчину, который потерял на улице годовалую дочь. По факту случившегося проводится проверка. По предварительной версии, 32-летний местный ..

В Вологодской области правоохранители задержали мужчину, который потерял на улице годовалую дочь. По факту случившегося проводится проверка.По предварительной версии, 32-летний местный житель решил на время забрать ребенка у бывшей жены. Экс-супруги выпили спиртного, после чего мужчина пошел с дочерью домой. По дороге он потерял девочку на улице.На ребенка обратил внимание прохожий. Он вызвал полицию и скорую помощь. Как уточняет , девочка не пострадала.