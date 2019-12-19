Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высоко оценил результаты работы главы Чечни Рамзана Кадырова. За восстановление Грозного чеченскому лидеру можно дать награду, сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высоко оценил результаты работы главы Чечни Рамзана Кадырова. За восстановление Грозного чеченскому лидеру можно дать награду, сказал глава государства.
Журналист из Чечни поблагодарил Путина за развитие
республики. "Уровень доверия населения к вам самый высокий", – сказал
корреспондент.
Путин указал на роль первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Он
погиб от рук террористов за Чечню, ее народ и Россию, подчеркнул Путин. Высоко
оценил президент и действия нового руководителя республики. Особенно президент
отметил восстановление Грозного из руин.
"Кадырову (Рамзану. Прим. ред.) можно было бы и Героя
труда дать, но молодой еще – подождет", – сказал Путин на
пресс-конференции.
В четверг, 19 декабря, проходит 15-я ежегодная
пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии представлен весь спектр СМИ:
от крупных мировых агентств до региональной прессы.
Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.
Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами
четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и
сорок пять минут.
На 15-ю пресс-конференцию Путина аккредитовались почти
1900 журналистов. В прошлом году в мероприятии приняли участие 1702
корреспондента.