Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высоко оценил результаты работы главы Чечни Рамзана Кадырова. За восстановление Грозного чеченскому лидеру можно дать награду, сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высоко оценил результаты работы главы Чечни Рамзана Кадырова. За восстановление Грозного чеченскому лидеру можно дать награду, сказал глава государства.Журналист из Чечни поблагодарил Путина за развитиереспублики. "Уровень доверия населения к вам самый высокий", – сказалкорреспондент.Путин указал на роль первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Онпогиб от рук террористов за Чечню, ее народ и Россию, подчеркнул Путин. Высокооценил президент и действия нового руководителя республики. Особенно президентотметил восстановление Грозного из руин."Кадырову (Рамзану. Прим. ред.) можно было бы и Героятруда дать, но молодой еще – подождет", – сказал Путин напресс-конференции.В четверг, 19 декабря, проходит 15-я ежегоднаяпресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии представлен весь спектр СМИ:от крупных мировых агентств до региональной прессы.Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистамичетыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа исорок пять минут.На 15-ю пресс-конференцию Путина аккредитовались почти1900 журналистов. В прошлом году в мероприятии приняли участие 1702корреспондента.