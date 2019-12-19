Новость о том, что 77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за 50-летнего радиоведущего Михаила Куницына, произвела эффект разорвавшейся бомбы. И затмила., кажется, по общественному интересу пресс-конференцию Владимира Путина. Корреспондент Дни.ру выяснил подробности.

Новость о том, что 77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за 50-летнего радиоведущего Михаила Куницына, произвела эффект разорвавшейся бомбы. И затмила., кажется, по общественному интересу пресс-конференцию Владимира Путина. Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности."О свадьбе речь пока не идет! – заверил "Дни.ру" Михаил. – Я сделал предложение, Ангелина же не спешит с ответом. – Мы давно знакомы. Я холост, она тоже уже дважды не замужем".Напомним, что первым мужем "тети Лины" был диктор Центрального телевидения, однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их брак продлился шестнадцать лет, с 1966 по 1982 год. Второй муж – Индржих Гец, художник чешской киностудии "Баррандов", архитектор. Супруги жили в разных странах: Вовк – в России, а Индржих – в Чехословакии. Брак существовал тринадцать лет, с 1982 по 1995 годы.Сама Ангелина Вовк на звонки не отвечает. Зато ее директор Светлана Торгало поделилась интимными подробностями. "Публично Михаил сказал о своем предложении недавно, на вручении премии "Кинорепортер", – сообщила Светлана. – Но помолвки еще не было. Так что не знаю, чем все обернется. Но они оба – очень достойные люди. Михаил – человек грамотный, эрудированный, с ним интересно".Интересно, что Вовк и Куницын часто вместе посещают светские рауты, премии, премьеры. Но слух о том, что у них близкие отношения, стал распространяться только теперь.Если же дело дойдет до венца, то все с утроенной силой будут говорит о 27-летней разнице в возрасте. Стоит заметить, что Алла Пугачева тоже старше Максима Галкина на 27 лет....