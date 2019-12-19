В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается клубный чемпионат мира по футболу. Накануне прошел второй полуфинал и английский Ливерпуль выиграл у мексиканского Монтеррея – 2:1. Наставники двух команд по ходу матча поссорились и дело едва не дошло до драки.

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается клубный чемпионат мира по футболу. Накануне прошел второй полуфинал и английский "Ливерпуль" выиграл у мексиканского "Монтеррея" – 2:1. Наставники двух команд по ходу матча поссорились и дело едва не дошло до драки.Тренер мексиканцев Антонио Рикардо Мохамед в одном из моментов игры стал настоятельно требовать от судей показать карточку игроку английского клуба за игру рукой. На это наставник "красных" Юрген Клопп в ироничной форме спародировал коллегу и намекнул, что наказать надо самого представителя клуба "Монтеррей".Словесная перепалка едва не переросла в драку, поскольку Рикардо предложил Клоппу "разобраться по-мужски" за пределами футбольной арены. Немец смеялся в лицо визави, а судьи решили не обострять ситуацию и вынесли предупреждения обоим участниками конфликта.