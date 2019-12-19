Скандальный актер Алексей Панин наведался с визитом в Санкт-Петербург. Там он снова попал в водоворот не самых приятных событий.

Скандальный актер Алексей Панин наведался с визитом в Санкт-Петербург. Там он снова попал в водоворот не самых приятных событий.Первое, что сделал артист по прибытию в северную столицы – поругался с водителем такси. Причем конфликт возник на пустом месте.Таксист утверждает, что Панин кричал и нецензурно выражался. Более того, он чуть не отломал рычаг коробки передач в его автомобиле. А потом и вовсе стал угрожать, что ударит мужчину в лицо."В полиции заявление напишешь. Только не забудь все подробно описать, что Алексей Панин сломал рычаг КПП" заявляет Алексей на видео, снятом очевидцами.Тем не менее, этот скандал не смог надолго омрачить настроение актера. Буквально через пару часов звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост.8 Дек 2019 в 10:03 PSTНа снимке он запечатлен явно в нетрезвом состоянии, на его лице играет пьяная улыбка, а глаза закрыты. Рядом стоит неизвестная девушка, пьющая прямо посреди улицы алкогольный напиток из бутылки."Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез", – написал Панин под фото.