Владимир Пресняков показал снимок, на котором его супруга, певица Наталья Подольская, запечатлена с большим животом. Поклонники пришли в восторг.

Владимир Пресняков показал снимок, на котором его супруга, певица Наталья Подольская, запечатлена с большим животом. Поклонники пришли в восторг.18 Дек 2019 в 12:13 PSTМатериал дополняется