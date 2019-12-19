На Большой пресс-конференции Владимира Путина спросили об идеологии в современном обществе в контексте общественного диалога о возможности внесения поправок в соответствующую статью Конституции РФ. Президент ответил, что единственно возможной идеологией в условиях демократии считает патриотизм.

На Большой пресс-конференции Владимира Путина спросили об идеологии в современном обществе в контексте общественного диалога о возможности внесения поправок в статью Конституции России, в которой говорится о том, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.Президент России ответил, что единственно возможной идеологией в условиях демократии считает патриотизм."В самом широком, хорошем смысле этого слова", — пояснил Путин, ответив, что "это должно быть деполитизировано, но направлено на укрепление внутренних основ российского государства".Поясняя свою позицию, глава российского государства подверг критике конституции СССР, отметив, что заложенная в них идеология одной партии привела к тому, что развал КПСС в итоге стал "одним из спусковых крючков" развала единого государства.