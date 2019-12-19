Необходимо не проводить чистки в правоохранительных органах, а совершенствовать их работу, контролировать их работу, в том числе со стороны общественности. Чистки, напомнил президент России Владимир Путин, были не так давно в истории, как может показаться.

Необходимо не проводить "чистки" в правоохранительных органах, а совершенствовать их работу, контролировать их работу, в том числе со стороны общественности. "Чистки", напомнил президент России Владимир Путин, были не так давно в истории, как может показаться.Так на Большой пресс-конференции с Владимиром Путиным президент России ответил на вопрос о том, что после инцидента с подбросом наркотиков журналисту Ивану Голунову в правоохранительных органах верх берет принцип "своих не сдаем" и полная безнаказанность."Да, наверное, могут такие случаи быть, когда начальство хочет "прикрыть" кого-то. Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности и работают достаточно эффективно", — отметил Путин, добавив, что вопрос "своих не сдаем" совершенно некорректен.При этом на материалах собственной службы безопасности возбуждается значительная часть уголовных дел, которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов.Владимир Путин вспомнил и о том, как он только пришел в КГБ. И там он застал еще сотрудников, которые работали в органах в конце 1930-х годов. И все сотрудники управления прятались по кабинетам, когда он заходил в здание. Оказалось, что в то время, когда проводились чистки, этот старичок приводил в исполнение приговоры, когда пришедший на работу сотрудник узнавал, что против него возбуждено дело, а к вечеру его бездыханное тело уже передавали родственникам.Этот рассказ должен был показать, что повторять печальные страницы истории не стоит.