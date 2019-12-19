Владимир Путин сомневается, что Сенат США поддержит решение об импичменте Дональду Трампу. Он напомнил, что свое согласие еще должен дать Сенат, в котором у Республиканской партии большинство. В целом, по мнению президента России, все происходящее в США является продолжением внутриполитической борьбы.

Владимир Путин сомневается, что Сенат США поддержит решение об импичменте Дональду Трампу. Президент России напомнил, что в Сенате у Республиканской партии большинство."Вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти, по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", — отметил он.В целом, по мнению президента России, все происходящее в США является продолжением внутриполитической борьбы между проигравшей и победившей партиями.Путин сказал, что демократы уже обвиняли Трампа в сговоре с Россией. Однако потом выяснилось, что никакого сговора не было. "Это не может лечь в основу импичмента", — уверен Путин."Мы тем не менее заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме и кто контролирует обе палаты Конгресса США", — сказал он, добавив, что перспективы потепления отношений есть.Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий". Трамп назвал это решение политическим суицидом демократов.