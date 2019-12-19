В начале ежегодной Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поприветствовал журналистов и предложил сразу перейти к вопросам, отметив, что не будет выступать с длинными речами и постарается дать максимально широкую картину происходящего в стране.

В начале ежегодной Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поприветствовал журналистов и предложил сразу перейти к вопросам, отметив, что "не будет выступать с длинными речами и постарается дать максимально широкую картину происходящего в стране", передает телеканал "Россия 24".Первый вопрос был по глобальному потеплению.Президент поблагодарил за такой живой интерес к встрече и добавил, что пресс-конференция в конце года стала традиционной и проводится для того, чтобы посмотреть, "как год закончился, как прошел, каких результатов мы добились, чего не удалось сделать пока и почему".Впервые Большую пресс-конференцию Путин провел в 2001 году во время первого президентского срока. Подобный формат общения главы государства с журналистами привлекает огромное внимание. В этом году на мероприятие аккредитовались 1895 человек.