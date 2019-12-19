Выступая на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве Москвы и Пекина. Он отметил, что однополярная геополитическая система перестала существовать.

Выступая на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве Москвы и Пекина. Он отметил, что однополярная геополитическая система перестала существовать."Самое главное, что достигнуто нами за последние годы, между Россией и Китайской народной республикой, самое главное даже не цифры, о которых я сейчас скажу, и не отрасли, в которых мы сотрудничаем, самое главное – беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами. На этой базе мы и добиваемся успехов", – заметил российский лидер.На фоне роста уровня взаимодействия между Москвой и Пекином он обратил внимание на очевидное крушение однополярной системы мира. "Безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности", – подчеркнул Владимир Путин. Президент России добавил, что это важно в том числе и для создания многополярного мира. И в этом вопросе Россия и Китай однозначно одержали победу."Однополярного мира уже не существует", – уверен российский лидер."После крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен и что он будет долго существовать. Но это была только иллюзия. Я всегда об этом говорил. И последние события показывают нам именно это", – рассказал Владимир Путин.Материал дополняется.