Семьдесят пять процентов всех производственных мощностей в России были созданы с 2000 года, а средний возраст оборудования всего 12 лет, заявил Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

Семьдесят пять процентов всех производственных мощностей в России были созданы с 2000 года, а средний возраст оборудования всего 12 лет, заявил Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.Также развиваются перевозки. Если в СССР через все порты проходило до 600 миллионов грузов, то сейчас – 1 миллиард 104 миллиона тонн. Все это создано за минувшие 10 лет.Помимо прочего, отметил Владимир Путин, если Советский Союз был крупнейшим импортером зерна в мире, то Россия, наоборот, — крупнейший поставщик, который обошел Канаду и США.В общей сложности производство сельскохозяйственной продукции выросло на 46%, а экспорт ее за рубеж увеличился в 2,6 раза и принес в бюджет страны 24 миллиарда долларов.Эти цифры говорят о том, как много было сделано за эти годы, подчеркнул глава государства.Впрочем, о заслугах предков забывать тоже нельзя. Это, например, и победа в Великой Отечественной войне, и выход в космос. Мы должны быть благодарны людям, которые за советский период создали мощную державу, подытожил президент.