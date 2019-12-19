Одной из тем, которую журналисты подняли во время большой пресс-конференции Владимира Путина, стала пенсионная реформа. Российский лидер высказался о возможности новых масштабных изменений в этой сфере.

Одной из тем, которую журналисты подняли во время большой пресс-конференции Владимира Путина, стала пенсионная реформа. Российский лидер высказался о возможности новых масштабных изменений в этой сфере.Заморозка накопительной пенсий россиян стала темой, неоднократно поднимавшейся в СМИ. Многие эксперты опасались, что гражданам стоит готовиться к новой реформе, которая перекроит правила распределения средств.Владимир Путин успокоил нынешних и будущих пенсионеров – новых реформ не планируется. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации – нигде", – подчеркнул президент России."Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите", – добавил Владимир Путин.Материал дополняется.