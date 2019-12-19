На Большой пресс-конференции Владимира Путина традиционно спрашивали о Донбассе, Украине и о Зеленском. Президент России заявил, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений, которое он сделал после встречи нормандской четверки в Париже.

На Большой пресс-конференции Владимира Путина традиционно спрашивали о Донбассе, Украине, и ее президенте. На этот раз – об относительно недавно избранном Владимире Зеленском.Путин сказал, что считает некорректным давать характеристики коллегам и оценки действиям даже отставных политиков. По его словам, у всех есть плюсы и минусы.При этом президент России заявил, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений, которое он сделал после встречи "нормандской четверки" в Париже.Путин в очередной раз напомнил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины нет ничего, кроме минских соглашений.Если начнется их пересмотр, то вся ситуация может зайти в полный тупик, отметил президент РФ.Он также напомнил, что "ключом минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон — в Конституцию"."Нужен прямой диалог (властей Украины) с Донбассом. Его тоже нет", — констатировал Владимир Путин.