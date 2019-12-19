Стрельба возле главного здания ФСБ России в центре Москвы произошла в то время, как президент России Владимир Путин был на концерте в честь Дня работника органов безопасности. Сам праздник отмечается 20 декабря.

Стрельба возле главного здания ФСБ России в центре Москвы произошла в то время, как президент России Владимир Путин был на концерте в честь Дня работника органов безопасности. Сам праздник отмечается 20 декабря.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимиру Путину сообщили о ЧП со стрельбой в центре Москвы. Сам глава государства после завершения большой пресс-конференции, на которой он в течении более чем четырех часов отвечал на вопросы журналистов, в момент нападения на главное здание ФСБ был на концерте в честь Дня работника органов безопасности.Материал дополняется.