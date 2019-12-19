О том, что балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику обнаженными снимками, не знает разве что тот, кто не сидит в интернете. Певица Елена Князева мокнула танцовщицу в грязь лицом и заодно поведала, в чем ее главные ошибки.

О том, что балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику обнаженными снимками, не знает разве что тот, кто не сидит в интернете. Певица Елена Князева мокнула танцовщицу в грязь лицом и заодно поведала, в чем ее главные ошибки.Говоря о Волочковой, артистка не могла не вспомнить ту, с кем ее часто сталкивают – певицу Глюкозу. Елена отметила, что разница между двумя звездами отечественного шоу-бизнеса не столько в красоте тел, сколько в их эстетике. Князева подчеркнула, что Глюкоза регулярно работает над собой и старается сделать свой образ лучше с каждым днем, а вот балерину разнесла в пух и прах."Анастасия – человек, застрявший где-то далеко в прошлом. Ни вкуса, ни стиля, крайне неактуальная подача себя как медийной персоны в принципе, постоянные скандалы низкого пошиба, позиция "мне все завидуют" – ну, честное слово, это уже даже не смешно и не жалко. Это просто неактуально. Плюс злоупотребление алкоголем в таком возрасте, когда нужно стиснув зубы заниматься спортом (как Тина Канделаки, например) и проходить регулярный детокс", – высказалась артистка.Она заметила, что в целом позитивно относится к обеим женщинам, однако не замечать разницу между ними не может. Елена даже сравнила знаменитостей с машинами разных марок – автомобилем отечественного автопрома и зарубежного."Реальность такова, что разница между ними как между Жигули шестой модели и Майбахом последнего года выпуска. Надеюсь, вы понимаете, кто Жигули, а кто Мерседес", – подытожила .12 Дек 2019 в 12:33 PST