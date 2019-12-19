Дмитрий Колдун рассказал о личной жизни. Стало известно, почему говоря о жене, популярный артист внезапно упомянул телеведущую Елену Малышеву.

Дмитрий Колдун рассказал о личной жизни. Стало известно, почему говоря о жене, популярный артист внезапно упомянул телеведущую Елену Малышеву.В свое время выходец "Фабрики звезд" Дима Колдун прославился не только песнями, но и неординарным поступком – спел в гей-сауне, где имел оглушительный успех. Говорят, что если тебя признали любители однополой любви, значит ты стильный, интересный, яркий. Правда, потом поползли слухи о нетрадиционной ориентации самого Колдуна, но всем известно, что артист давно уже счастлив в браке со своей бывшей одноклассницей по имени Виктория.18 Июл 2019 в 11:57 PDTМатериал дополняется