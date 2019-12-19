Главный тренер Химок Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды в игре 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против греческого Олимпиакоса. Литовский специалист раскритиковал своих подопечных за потерю концентрации в концовке основного времени матча.

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды в игре 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против греческого "Олимпиакоса". Литовский специалист раскритиковал своих подопечных за потерю концентрации в концовке основного времени матча."У нас была отличная возможность победить, но мы слишком рано поверили в то, что уже выиграли матч. Потеряли контроль перед овертаймом, особенно на последней минуте. Это стало проблемой. Нельзя делать по 17 потерь и проигрывать подбор, если хотим выигрывать в Евролиге", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.Напомним, что "Химки" уступили на выезде "Олимпиакосу" в овертайме со счетом 98:109.