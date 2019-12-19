Госдуму после длительного перерыва посетили члены парламента Великобритании. С законодателями Соединенного Королевства встретился спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Переговоры можно считать началом межпарламентского диалога, подчеркнул спикер Госдумы.

Госдуму после длительного перерыва посетили члены парламента Великобритании. С законодателями Соединенного Королевства встретился спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Переговоры можно считать началом межпарламентского диалога, подчеркнул спикер Госдумы.В Москву прибыли члены палаты лордов Джон Десмонд Уэверли,Десмонд Брауни и Ричард Балфи. Это первая встреча депутатов Госдумы ипредставителей британского парламента, отметил Володин. "Будет большепонимания друг о друге, и мы можем говорить о развитии отношений", – сказалспикер нижней палаты.Разговор между парламентариями состоялся открытый, сказалВолодин. "Его можно считать началом межпарламентского диалога", -подчеркнул спикер Госдумы.Участники встречи договорились продолжать контакты в рамкахПАСЕ и других структур, а также защищать историческую память о Второй мировойвойне. Законодатели не исключили проведения конференции с участием европейскихпарламентариев.Международное сотрудничество – один из приоритетов вдеятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются сзарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов иконференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи вмежпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достиженийнынешнего депутатского корпуса.