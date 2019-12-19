Госдуму после длительного перерыва посетили члены парламента Великобритании. С законодателями Соединенного Королевства встретился спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Переговоры можно считать началом межпарламентского диалога, подчеркнул спикер Госдумы.
Госдуму после длительного перерыва посетили члены парламента Великобритании. С законодателями Соединенного Королевства встретился спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Переговоры можно считать началом межпарламентского диалога, подчеркнул спикер Госдумы.
В Москву прибыли члены палаты лордов Джон Десмонд Уэверли,
Десмонд Брауни и Ричард Балфи. Это первая встреча депутатов Госдумы и
представителей британского парламента, отметил Володин. "Будет больше
понимания друг о друге, и мы можем говорить о развитии отношений", – сказал
спикер нижней палаты.
Разговор между парламентариями состоялся открытый, сказал
Володин. "Его можно считать началом межпарламентского диалога", -
подчеркнул спикер Госдумы.
Участники встречи договорились продолжать контакты в рамках
ПАСЕ и других структур, а также защищать историческую память о Второй мировой
войне. Законодатели не исключили проведения конференции с участием европейских
парламентариев.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.