Штаты продолжат работать с Россией там, где это им выгодно, и одновременно будут сдерживать ее с помощью санкций. Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.

Штаты продолжат работать с Россией там, где это им выгодно, и одновременно будут сдерживать ее с помощью санкций. Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции.Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства. Это недружественные действия против России.