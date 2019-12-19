Президент РФ Владимир Путин в рамках традиционной Большой пресс-конференции признался, что у России невозможно отнять те спортивные мировые турниры, проведение которых уже было запланировано еще до скандального решения WADA.

Президент РФ Владимир Путин в рамках традиционной Большой пресс-конференции признался, что у России невозможно отнять те спортивные мировые турниры, проведение которых уже было запланировано еще до скандального решения WADA."Россия не лишится возможности проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году, как не лишится и права проведения футбольного чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге – он все равно будет, – заявил глава государства. – WADA же ничего не запрещало Они просто порекомендовали международным федерациям не проводить соревнования"."Я встречался с президентом УЕФА Александером Чеферином, и он сказал, что невозможно отменить Евро в Санкт-Петербурге – билеты проданы! И чемпионат мира по волейболу тоже пройдет. Российские спортсмены готовились и будут готовиться к соревнованиям. Они еще не раз порадуют нас своими победами".