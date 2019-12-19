Эвелина Бледанс пожаловалась на плохое самочувствие.
Эмоциональное состояние артистки оставляет желать лучшего.
Эвелина Бледанс пожаловалась на плохое самочувствие.
Эмоциональное состояние артистки оставляет желать лучшего.
Декабрь для артиста – это тяжелое время. С одной стороны, у
знаменитостей появляется возможность подзаработать на корпоративах и
праздничных концертах. С другой, большие нагрузки пагубно влияют на
самочувствие знаменитостей.
Например, Эвелина Бледанс призналась, что ощущает себя
разбитой. У артистки случилась истерика, нервный срыв.
"Я сегодня уже два раза плакала. Руки трясутся. Столько
всего надо сделать.... столько уже делается... и сделанно– три
благотворительных мероприятия @мывсеразные ... не успеваю рассказать😱
хочу быть такой малышкой и к маме на ручки. А пока кастинг на фильм, съемка и
ведение многочасового корпоратива (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась знаменитость в "Инстаграм".
Эвелина Бледанс опубликовала собственное детское фото и
пожелала подписчикам прилива сил "в эти суетно-пробочные дни". После артистка поинтересовалась самочувствием
фанатов.
18 Дек 2019 в 3:47 PST
Как оказалось, на усталость
жалуется не только Эвелина Бледанс. Некоторые интернет-обыватели тоже находятся
в подавленном состоянии.
Напомним, неделю назад
звезда поделилась размышлениями о своей работе. поведала, что
не любит роль медсестры, которую она исполняла в проекте "Маски-шоу. Знаменитость
не стала отрицать, что эта героиня сделала ее знаменитой, однако из-за участия
в шоу ей долгое время не предлагали серьезных ролей. оказалась "заперта"
в рамках одного образа "сексуальной дуры".