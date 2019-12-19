Самолет Ил-76 экстренно сел в аэропорту Жуковский в Московской области. Причиной незапланированной посадки стал отказ одного из четырех двигателей, сообщает издание Известия. На борту ..

Самолет Ил-76 экстренно сел в аэропорту Жуковский в Московской области. Причиной незапланированной посадки стал отказ одного из четырех двигателей, сообщает издание "Известия".На борту лайнера находились 13 человек. Самолет приземлился в штатном режиме, передает . Никто из пассажиров не пострадал. Как уточняет , воздушное судно принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова.