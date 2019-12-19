Основанный в 2018 году году рыжим солист группы Иванушки International коллектив #APPolonovGang многие считают мужским аналогом Тату. Уж слишком откровенно ведут себя парни! О том, спят ли солисты друг с другом, корреспондент Дни.ру в лоб спросил у Андрея Григорьева-Апполонова за кулисами Главного новогоднего концерта в столичном Крокусе.

Основанный в 2018 году году "рыжим" солист группы "Иванушки International" коллектив #APPolonovGang многие считают мужским аналогом "Тату". Уж слишком откровенно ведут себя парни! О том, спят ли солисты друг с другом, корреспондент "Дни.ру" в лоб спросил у Андрея Григорьева-Апполонова за кулисами Главного новогоднего концерта в столичном "Крокусе"."Я, как старинный толерантный гетеросексуал, всегда говорю парням: "По барабану, что и кто про вас пишет или говорит", – улыбается "рыжий".– Это хорошо, что Сергей и Андрей провоцируют. Ведь плохой пиар – тоже пиар".Напомним, что недавно #PPolonovGang выпустил трек "Щастливые", громко объявив его "гимном свободной любви". Молодые люди часто держатся за руку, посвящают друг другу песни, а минувшим летом давали концерт на гей-параде в Берлине, где представляли Россию."Они не любовники, друг с другом не спят, – отвечаю за базар, – продолжает Андрей. – Это всего лишь сценический образ, не более того. Меня часто спрашивают про гомосексуализм моего двоюродного племянника и крестника – участников этого нового коллектива. Огорчу всех или обрадую – они по девочкам".Часто говорят и про то, что #PPolonovGang раскручивается благодаря имени, деньгам и связям "рыжего". Но солист "Иванушек" с этим категорически не согласен. "Никакого блата, никакой финансовой помощи с моей стороны нет, – уверяет он. – Только моя раскрученная фамилия, советы и пожелания. Например, когда второй их клип был в процессе монтажа, я приезжал, смотрел, делал замечания, что-то советовал. Думаю, это проект больше для Европы пока".Напомним, что сам Андрей Григорьев-Апполонов в уходящем году расстался с женой. В апреле его супруга Марина ушла к баскетболисту Андрею Зубкову, в сентябре она подала на развод.