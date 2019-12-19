Певица Анна Седокова вмешалась в конфликт, который спровоцировала Ксения Собчак. Вокалистка выступила против теледивы.

Певица Анна Седокова вмешалась в конфликт, которыйспровоцировала Ксения Собчак. Вокалистка выступила против теледивы."Я – Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а,значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упрековобщественных деятелей? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала певица под собственным откровенным снимком в БДСМ-наряде в "Инстаграм". После Анна Седокова в шутку спросила, превратится ли она в тыкву,когда ей стукнет 40 лет.Знаменитость призналась, что ее раздражают стереотипы, "годами загружаемые" в головы российских женщин. После вокалистка перечислилаглупости, которые представительницы прекрасного пола возводят в ранг истины. "Что в30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что безмужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?" – удивилась Седокова.Анна отметила, что много раз слышала слово "старая" поотношению к себе. Причем от других женщин. Артистка подчеркнула, что восхищенаногами Светланы Бондарчук, прессом Ники Белоцерковкой, попой Оксаны Лаврентьевойи интеллектом Ксении Собчак."Это огромный труд любой девушки – поддерживать телоособенно после 30. Давайте прекратим мерятся 🍆 и 🥚🥚мыже не мужики) Мы– женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные 💃🏻💃🏻Мы расстаемся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И этонормально! Мы – все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должныподдерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без 😂❤💋", – рассудила Анна Седокова.19 Дек 2019 в 5:45 PSTНапомним,московские светские львицы стоят на ушах из-за высказывания . Телеведущаяраскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки в соцсетях. Дескать,чем больше "голых" фото у представительницы прекрасного пола, тем вышестепень ее отчаяния.Словазадели мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой, писателяАлександра Цыпкина. Публицистрешил, что речь идет о его супруге: Оксана как раз показала в микроблоге"обнаженные" фото. Цыпкин резко высказался в ответ. К скандалу подключилась Ника Белоцерковская.Издательница тоже набросилась на теледиву с упреками. В Сети началась грызня.