Авария произошла около восьми часов утра 19 декабря на 54-м километре Шахты - Цимлянск. По предварительной версии, владелец отечественной десятки выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с перевозившим 12 школьников автобусом.

Автомобиль протаранил школьный автобус в Ростовской области, водитель легковушки погиб, сообщили в региональном управлении МВД.Авария произошла около восьми часов утра 19 декабря на 54-м километре Шахты — Цимлянск. По предварительной версии, владелец отечественной "десятки" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с перевозившим 12 школьников автобусом.Удар был такой силы, что передняя часть ВАЗа превратилась в груду металла. Погибшего водителя пришлось вырезать из салона с помощью специнструментов.Среди детей никто не пострадал, после медосмотра их доставили в школу.