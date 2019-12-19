В ютуб-шоу Музыкалити в гостях у Максима Галкина на словесной дуэли встретились блогер-исполнитель Моргенштерн и натуральный блондин российской эстрады. Николай Басков в ходе беседы обматерил оппонента.

В ютуб-шоу"Музыкалити" в гостях у Максима Галкина на словесной дуэливстретились блогер-исполнитель Моргенштерн и "натуральный блондин" российскойэстрады. Николай Басков в ходе беседы обматерил оппонента.Народныйартист России раскритиковалмолодежную музыку и Моргенштерна в частности за непонимание смысла жизни. НиколайБасков авторитетно заявил, что цель жизни – "любовь ко всему".Материал дополняется