В ютуб-шоу
Музыкалити в гостях у Максима Галкина на словесной дуэли
встретились блогер-исполнитель Моргенштерн и натуральный блондин российской
эстрады. Николай Басков в ходе беседы обматерил оппонента.
В ютуб-шоу
"Музыкалити" в гостях у Максима Галкина на словесной дуэли
встретились блогер-исполнитель Моргенштерн и "натуральный блондин" российской
эстрады. Николай Басков в ходе беседы обматерил оппонента.
Народный
артист России раскритиковал
молодежную музыку и Моргенштерна в частности за непонимание смысла жизни. Николай
Басков авторитетно заявил, что цель жизни – "любовь ко всему".
Материал дополняется