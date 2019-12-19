Леонид Якубович с нетерпением ждет Нового года. В канун праздника в его доме соберется вся семья.

Леонид Якубович с нетерпением ждет Нового года. В канунпраздника в его доме соберется вся семья.В новогоднюю ночь встретятся дети артиста от разных браков.Приедет 46-летний сын телеведущего Артем и его жена. Также будет присутствовать21-летняя дочь звезды Варвара. Интересно, что внучка Леонида Якубовича ненамногомладше своей тети Вари – 19-летняя Софья, возможно, тоже появится в гостях удедушки.Близкие телезвезды уже распланировали новогодний стол. СамЛеонид Аркадьевич в приготовлении участвовать не будет, скорее всего,телеведущему достанется роль дегустатора блюд."Впервые в жизни готовить будут мои дети. Сын, дочь, сноха.Они с женой обсуждают какие-то блюда, что каждый из них будет готовить", -сказал Леонид Якубович журналистам.По словам телеведущего в еде он неприхотлив, однакопредпочтение обычно отдает русской кухне. Особую страсть Якубович питает ккислым щам."Еще люблю картошку с селедкой, а закусить все это делорюмкой водки! В праздник – можно", – улыбнулся телеведущий.22 Фев 2017 в 9:10 PSTНапомним, не так давно появились слухи, что серьезноболен. Дескать, телезвезде установили кардиостимулятор. Знаменитость сплетниопровергла."Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимациипринесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно!" – цитирует .