Леонид Якубович с нетерпением ждет Нового года. В канун
праздника в его доме соберется вся семья.
Леонид Якубович с нетерпением ждет Нового года. В канун
праздника в его доме соберется вся семья.
В новогоднюю ночь встретятся дети артиста от разных браков.
Приедет 46-летний сын телеведущего Артем и его жена. Также будет присутствовать
21-летняя дочь звезды Варвара. Интересно, что внучка Леонида Якубовича ненамного
младше своей тети Вари – 19-летняя Софья, возможно, тоже появится в гостях у
дедушки.
Близкие телезвезды уже распланировали новогодний стол. Сам
Леонид Аркадьевич в приготовлении участвовать не будет, скорее всего,
телеведущему достанется роль дегустатора блюд.
"Впервые в жизни готовить будут мои дети. Сын, дочь, сноха.
Они с женой обсуждают какие-то блюда, что каждый из них будет готовить", -
сказал Леонид Якубович журналистам.
По словам телеведущего в еде он неприхотлив, однако
предпочтение обычно отдает русской кухне. Особую страсть Якубович питает к
кислым щам.
"Еще люблю картошку с селедкой, а закусить все это дело
рюмкой водки! В праздник – можно", – улыбнулся телеведущий.
22 Фев 2017 в 9:10 PST
Напомним, не так давно появились слухи, что серьезно
болен. Дескать, телезвезде установили кардиостимулятор. Знаменитость сплетни
опровергла.
"Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации
принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно!" – цитирует .