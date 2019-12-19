Трое работников Почты России отравились в Нижнем Тагиле при обработке утренних посылок и почты. Все они были доставлены в больницу, сообщает телеканал В результате работа почтового ..

Трое работников "Почты России" отравились в Нижнем Тагиле при обработке утренних посылок и почты. Все они были доставлены в больницу, сообщает телеканалВ результате работа почтового отделения была приостановлена. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и возможные причины отравления. Ожидаются, что персонал вернется к работе 20 декабря.