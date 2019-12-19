Только за последнюю неделю в полицию поступило более 30 заявлений о кражах денежных средств с банковских карт

За последнюю неделю в органы внутренних дел области поступило более 30 заявлений от граждан о совершении хищений денежных средств с банковских карт.Так, 13 декабря в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 41-летнего местного жителя. Неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств выяснил реквизиты карты, после чего похитил более 200 тысяч рублей.Другая жительница города Владимира лишилась почти 200 тысяч рублей, также доверившись лже-работникам банка.12 декабря жительница города Вязники откликнулась на предложение неизвестного лица по телефону застраховать вклад. В результате не досчиталась на счете своей банковской карты более 160 тысяч рублей.Сообщения о совершении аналогичных преступлений зарегистрированы почти во всех районах области. Суммы ущерба, причиненного потерпевшим, составили от 4 до 200 тысяч рублей.Сотрудники полиции напоминают: никому не сообщайте реквизиты карты. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код и CVC-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.Способ хищения денежных средств, когда приходят СМС от банка о блокировке карты или звонят из банка и спрашивают номер карты, пароль и код доступа, является достаточно новым. Злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую сим-карту, а затем через веб-интерфейс меняют телефонный номер своей станции на телефонный номер банка. Представляясь сотрудниками банка, преступники обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по банковским картам. Также с номера-двойника банка мошенники массово рассылают клиентам банка смс-сообщения о блокировке карты. Для разблокировки им предлагают перевести деньги на счет или отправить смс-сообщение на короткий номер.Когда жертва звонит по указанному телефону, ей сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. На самом деле злоумышленникам нужен номер карты жертвы и ПИН-код. Как только потерпевший их сообщает, преступники получают возможность управлять счетом и похитить денежные средства.