Ксения Собчак, судя по всему, окончательно разругалась с подругами. Против теледивы выступила светская львица Ника Белоцерковская.

Ксения Собчак, судя по всему, окончательно разругалась сподругами. Против теледивы выступила светская львица Ника Белоцерковская.Собчак и Белоцерковская когда-то были добрыми приятельницами.Черная кошка между дамами пробежала в момент развода певца Сергея Шнурова с женойМатильдой. Ксения тогда поссорилась с вокалистом, выступив на стороне егосупруги. Ника же во всем поддержала Сергея и даже поехала с ним отдыхать.Стоить отметить, что на не так давно отгремевшей свадьбе КсенииСобчак и Константина Богомолова Ники Белоцерковской не было. Знаменитости так ине смогли преодолеть непонимание.Между тем светская львица не смогла упустить возможность,вставить шпильку телеведущей. Белоцерковская выступила против Собчак вразгоревшимся конфликте. Ксения поругалась с мужем еще одной светской львицы ОксаныЛаврентьевой, писателем Александром Цыпкиным.Ника поддержала Александра, который негодовал из-за замечаниятеледивы. Та раскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки всоцсетях. Цыпкин решил, что речь идет о его жене: Оксана как раз показала в микроблоге обнаженные фото.В ответ Белоцерковская язвительно отметила, что сейчас "вертитзадом" на Кубе. Она не знала, что появился комитет по эстетике, которыйзапрещает женщинам за 40 "бегать в трусах"."Дабы не оскорблять своей омерзительной (в этом возрасте)похотью (а какой еще быть может посыл?) людей с повышенным чувствомпрекрасного. совершенно согласна: от одной мысли, что существо (40+, женскийпол), которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею имеетнаглость публично намекать на присутствие в ее жизни (о, боги) жизни (еще разпростигосподи) половой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась светская львица.После Ника предложила создать специальные закрытые социальныесети, где она и другие 40-летние дамы смогут "трясти своими дряблыми телесами".Вход на платформу, по задумке светской львицы, будет по пропускам."Который, конечно же, нам выдадут после тщательногомедосмотра на % содержание жира и разрешенное количество складок на несвежихбоках. а то ишь! хотите меня, кричат Светланы-Оксаны! совсем *****, отбросы.под лавкой сидите, списанные жестокой природой. развели тут бордельизвращенцев. геронтологи, **** всех пристрелить! всех! а может, даже и сжечь. толькосвежее мясо! это место для красивых людей! вывешу напоследок мерзкую мерзость и спускаюсьв подвал. там темно. может и клюнет какой старичок 65+, наощупь, конечно. коговырвет сейчас – простите. последний вагон!" – написала бывшая подруга а после опубликовала собственное фото в купальнике.19 Дек 2019 в 12:20 PSTТелеведущая не заставила себя долго ждать. Она отреагировалана гневный выпад и попыталась перевести все в шутку.Ксения Собчак отметила, что не наблюдает провокационныхснимков в микроблоге самой Ники. "Скромно в шортиках под таким постом – этопредательство подруги!!! А запрет, видимо, только один, судя по реакции Цыпкинаи его котиков – писать на собственной странице о том, что тебе кажется диким.Прямо замахнулась на святое– смела сказать, что от бесконечных эротофотовзрослых вроде и умных женщин попахивает отчаянием", – высказалась теледива. Послепривела в пример Ольгу Слуцкер, Полину Юмашеву и Наталья Синдееву– 40-летних женщин, которые находятся в отличной форме, однако "голые" фото невыкладывают.