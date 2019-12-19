Американский сенатор Роджер Уикер обвинил Россию в нарушении религиозной свободы на Украине. Законопроект о свободе вероисповедания был внесен на рассмотрение в Сенат Соединенных Штатов.

Американский сенатор Роджер Уикер обвинил Россию в нарушении религиозной свободы на Украине. Законопроект о свободе вероисповедания был внесен на рассмотрение в Сенат Соединенных Штатов.Автор инициативы предлагает законодательно закрепить обвинение России в нарушении религиозных свобод в Донбассе и Крыму.Роджер Уикер считает, что российские власти притесняют крымских татар-мусульман, Православную церковь Украины и христиан-протестантов.По мнению сенатора, эти обстоятельства должны сыграть важную роль при решении вопроса, является ли Россия страной, "вызывающей обеспокоенность" в сфере свободы вероисповедания. Подобный статус предусматривает введение ряда санкций, в их числе – запрет на кредиты и торговые отношения.Как уточняет , законопроект пока находится на рассмотрении комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов. Если документ будет утвержден, то его направят на голосование в палату представителей, а затем – президенту Дональду Трампу.13 Дек 2019 в 12:14 PSTРанее посол Америки в Греции Джеффри Пайетт сделал неоднозначное заявление. Дипломат утверждает, Россия использует религию для достижения политических целей. В Москве раскритиковали высказывание посла.Напомним, в марте 2014 года был проведен референдум о статусе Крыма. По итогам голосования, полуостров вошел в состав России. За воссоединение проголосовали почти 100% жителей Крыма, передает .