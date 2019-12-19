Мужчина рассказал, что неизвестные лица совершили хищение принадлежащего ему автомобиля...

Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО и 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых в краже автомобиля «Мазда».В территориальный отдел полиции от жителя столицы поступило заявление о краже. Мужчина рассказал, что неизвестные лица совершили хищение принадлежащего ему автомобиля «Мазда», припаркованного на Омской улице в поселении Внуковское. Материальный ущерб составил 600 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичной полиции на территории Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Подмосковья в возрасте 42 и 50 лет, а также 50-летний приезжий.Установлено, что злоумышленники взломали дверь автомобиля и, используя специальные диагностические приборы, завели систему зажигания и скрылись на похищенной иномарке с места происшествия.Похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращён законному владельцу.По данному факту органами следствия УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают причастность задержанных к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79