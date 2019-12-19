В Сети опубликовали видео шокирующего содержания. На нем запечатлен момент ранения сотрудника ФСБ в центре Москвы.

В Сети опубликовали видео шокирующего содержания. На нем запечатлен момент ранения сотрудника ФСБ в центре Москвы.Согласно предварительным данным, стрельба на Лубянке унесла жизнь по меньшей мере одного сотрудника правоохранительных органов. Также известно о раненых в результате ЧП.В Сеть слили видео, на котором оказался запечатлен момент тяжелого ранения одного из силовиков. На записи видно, как несколько человек бежит к укрытию и один внезапно падает – пуля, по всей видимости, попала ему в спину. После этого пострадавший не шевелится. Информации о его состоянии не поступало.