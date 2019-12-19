Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Макао с трехдневным визитом. Ранее деловые издания сообщали, что на этой неделе китайский лидер объявит о создании там нового финансового центра. Он может стать альтернативой Гонконгу.

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Макао с трехдневным визитом. Ранее деловые издания сообщали, что на этой неделе китайский лидер объявит о создании там нового финансового центра. Он может стать альтернативой Гонконгу.Через два дня в Макао пройдут празднования 20-летия воссоединения с Китаем. Однако внимание мировой общественности приковано не к юбилею. Накануне западные СМИ писали, что в ходе визита Си Цзиньпин объявит о превращении Макао в новый финансовый центр. Тем самым создав альтернативу Гонконгу, жители которого уже почти полгода бастуют против китайских властей. Открытие биржи в Макао — своеобразная благодарность от Пекина."За последние два десятилетия Макао достиг огромного прогресса, и мы гордимся его потрясающими достижениями, — отметил Си Цзиньпин. — Макао успешно реализовывает принцип "одна страна — две системы", воплощает и преобразовывает лучший опыт, который заслуживает всеобщего внимания".Чем известен Макао? Это бывшая португальская колония. Население — более 650 тысяч человек. Основа экономики — игорный бизнес. Доходы от него составляют почти 80 процентов. Это единственный китайский регион, где разрешены азартные игры. И оборот этого бизнеса в несколько раз превосходит американский Лас-Вегас."Аомэнь — очень активный экономический субъект, но у нас маленький рынок и ограниченные ресурсы, а потому наше самое большое преимущество — это возможность интегрировать свои возможности в развитие страны", — заявил Хэ Хоухуа, бывший глава администрации особого административного района Аомэнь (Макао).Однако у индустрии развлечений есть и оборотная сторона. За последнее десятилетие Макао неоднократно фигурировал как место отмывания денег. А избавиться от столь нелестной репутации — дело не одного года и даже не двух. По мнению экспертов, превращение Макао в мировой финансовый центр займет около 12 лет. Из них только на создание инфраструктуры уйдет 2-3 года. Оставшееся время потребуется, чтобы инвесторы прониклись доверием к новой бирже.Макао — один из двух китайских специальных административных районов. То есть он наделен правами расширенной автономии. Второй такой район — Гонконг. В июне 2019 года там разгорелась волна протестов из-за закона об экстрадиции преступников на материковый Китай. Волнения до сих пор не прекратились. Как следствие — из Гонконга начался крупнейший за всю историю отток капитала. По данным Банка Англии, из инвестфондов вывели около 5 миллиардов долларов. Это беспокоит не только местную администрацию, но и Пекин. Биржа Макао должна стать для Китая запасным вариантом на случай ухудшения ситуации в Гонконге.