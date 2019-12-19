Актриса приняла участие в
необычной фотосъемке. Для нее Светлана Ходченкова преобразилась почти до неузнаваемости.
Актриса приняла участие в
необычной фотосъемке. Для нее Светлана Ходченкова преобразилась почти до неузнаваемости.
На фото артистка запечатлена в
экспериментальном образе. Главное, что сразу привлекает внимание – это ее
прическа. Светлана Ходченкова предстала со вставшими дыбом пышными волосами.
Такой звезду россияне еще не
видели, поэтому реакция на кадр получилась неоднозначной. Многие высмеяли образ
знаменитости, отметив, что такая прическа стала следствием короткого замыкания.
Другим необычный внешний вид актрисы пришелся по душе.
Кто сравнивает звезду
российского кинематографа с чем-то воздушным, например, облаком. Другие
смеются, что прическа Ходченковой на этой съемке стала следствием короткого
замыкания.
17 Дек 2019 в 5:34 PST
"Вспомнился одуванчик, у которого толстые
щеки и тоненький стебелек", "Волосы дыбом встали, что она увидела?",
"Светлана Одуванчикова", "Связь с космосом", "Молния", "Фея", "Какая ты
прекрасная. Облако", "В этом точно что-то есть", – высказались фолловеры
Светланы Ходченковой.
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