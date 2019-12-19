Актриса приняла участие в необычной фотосъемке. Для нее Светлана Ходченкова преобразилась почти до неузнаваемости.

Актриса приняла участие внеобычной фотосъемке. Для нее Светлана Ходченкова преобразилась почти до неузнаваемости.На фото артистка запечатлена вэкспериментальном образе. Главное, что сразу привлекает внимание – это ееприческа. Светлана Ходченкова предстала со вставшими дыбом пышными волосами.Такой звезду россияне еще невидели, поэтому реакция на кадр получилась неоднозначной. Многие высмеяли образзнаменитости, отметив, что такая прическа стала следствием короткого замыкания.Другим необычный внешний вид актрисы пришелся по душе.Кто сравнивает звездуроссийского кинематографа с чем-то воздушным, например, облаком. Другиесмеются, что прическа Ходченковой на этой съемке стала следствием короткогозамыкания.17 Дек 2019 в 5:34 PST"Вспомнился одуванчик, у которого толстыещеки и тоненький стебелек", "Волосы дыбом встали, что она увидела?","Светлана Одуванчикова", "Связь с космосом", "Молния", "Фея", "Какая тыпрекрасная. Облако", "В этом точно что-то есть", – высказались фолловерыСветланы Ходченковой.Материал дополняется