Попытка столичных полицейских проскочить оживленный перекресток на красный сигнал светофора обернулась аварией. От столкновения не спасли ни сирена, ни проблесковые маячки. Авария попала в объектив камеры регистратора.

Попытка столичных полицейских проскочить оживленный перекресток на красный сигнал светофора обернулась аварией. От столкновения не спасли ни сирена, ни проблесковые маячки. Авария попала в объектив камеры регистратора.ДТП произошло около 11 часов утра 19 декабря на углу улиц Обручева и Профсоюзной. На кадрах видно, как служебная машина выезжает перед стоящими на перекрестке автомобилями и, слегка сбросив скорость, направляется дальше. Далеко уехать ей не удалось — в бок легковушки врезалось такси.Стоит отметить, что еще одна машина полиции с включенными проблесковыми маяками осталась стоять на месте, дожидаясь зеленого сигнала светофора.Информации о пострадавших не поступало.