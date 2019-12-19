По американскому штату Миссисипи во вторник пронеслись не менее 14 мощных смерчей. Пострадали семь человек. Один из торнадо разрушил автомастерскую.

По американскому штату Миссисипи во вторник пронеслись не менее 14 мощных смерчей, пиковая скорость ветра по информации метеорологических служб, достигала 200 км/ч. От торнадо пострадали семь человек.Камера наблюдения автомастерской, расположенной в Колумбии, зафиксировала на видео разрушительное действие природного явления — смерч с дождем и грозой приблизился к парковке и нескольким зданиям и разрушил их."Мы благодарим Господа за то, что он защитил нас во время стихии", — позже написал коллектив мастерской на своей странице в социальной сети и выразил признание своим соседям за то, что помогли с уборкой и принесли еду.