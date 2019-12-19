Канадский конькобежец Райан Петерсон помог выбраться семейству из ледяного плена. Если бы не его доброе сердце, животные могли бы стать добычей волков.

Канадский конькобежец Райан Петерсон помог выбраться семейству из ледяного плена. Если бы не его доброе сердце, животныемогли бы стать добычей волков.Оленята с матерью застряли посреди замерзшего озера Вудс на севереОнтарио. Спортсмен заметил их, взял из дома веревку и отправился наспецоперацию по спасению на коньках.Сначала Райан Петерсон подошелк матери, аккуратно обмотал веревку вокруг ее шеи и вытащил на берег. Затем темже путем вызволил из ловушки малышей. Оказавшись на земле, животные олени убежалив лес, сообщает