Канадский конькобежец Райан Петерсон помог выбраться семейству из ледяного плена. Если бы не его доброе сердце, животные
могли бы стать добычей волков.
Канадский конькобежец Райан Петерсон помог выбраться семейству из ледяного плена. Если бы не его доброе сердце, животные
могли бы стать добычей волков.
Оленята с матерью застряли посреди замерзшего озера Вудс на севере
Онтарио. Спортсмен заметил их, взял из дома веревку и отправился на
спецоперацию по спасению на коньках.
Сначала Райан Петерсон подошел
к матери, аккуратно обмотал веревку вокруг ее шеи и вытащил на берег. Затем тем
же путем вызволил из ловушки малышей. Оказавшись на земле, животные олени убежали
в лес, сообщает