Американские биологи из университета Эмори установили, что собаки умеют считать не хуже людей. За эту способность у обоих видов отвечает почти одна и та же зона мозга.

Американские биологи из университета Эмори установили, что собаки умеют считать не хуже людей. За эту способность у обоих видов отвечает почти одна и та же зона мозга.В своем эксперименте исследователи задействовали 11 собак различных пород. Для того, чтобы выяснить, какая мозговая активность возникает у животных при виде чисел, специалисты использовали аппарат МРТ, сообщает .В ходе опыта зверям показывали множество серых точек на черном фоне, количество которых менялось каждые 300 миллисекунд. Ученые предполагали, что у собак, как и у приматов, есть особые зоны мозга, отвечающие за способность считать. В таком случае МРТ зафиксирует в них повышенную активность.Именно это и произошло: у животных наиболее сильно работали расположенные рядом с друг другом зоны. При этом у разных пород их местонахождение различалось.