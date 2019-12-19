Новый год – волшебный праздник. Большинство россиян его просто обожают. Но певец Стас Пьеха относится к нему исключительно с коммерческой точки зрения.

Новый год – волшебный праздник. Большинство россиян его просто обожают. Но певец Стас Пьеха относится к нему исключительно с коммерческой точки зрения.По словам исполнителя, он будет работать в новогоднюю ночь. Ведь все проводят время с семьями, а музыкант одинок. Его сын Петр, которого ему подарила экс-супруга Наталья, конечно, проведет праздник с мамой.Тем временем, музыкант не расстраивается. Он утверждает, что выступления с 31 декабря по 1 января всегда наполняют его энергией.Также Пьеха рассказал, что в его жилище праздничного настроения тоже нет. У него даже новогоднее дерево не стоит, пишет ."Так как в Новый год я нахожусь не дома, елку не ставлю и квартиру тоже никак не украшаю", – с легкой грустью признался Стас.18 Дек 2019 в 5:11 PSTНесмотря на то, что к подаркам исполнитель относится довольно спокойно, есть то, что он бы хотел получить с превеликим удовольствием. По его словам, это квартира в 200 квадратных метров в центре Москвы.