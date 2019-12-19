Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко уже больше года являются счастливыми родителями прекрасного малыша. Мальчика назвали Михаилом.

Влад Топалов и его жена Регина Тодоренко уже больше года являются счастливыми родителями прекрасного малыша. Мальчика назвали Михаилом.Супруги активно делятся моментами из жизни наследника. Он главный герой социальных сетей родителей.Накануне Топалов опубликовал очередной милый снимок с сыном. На фото артист держит Мишу на руках, пока тот внимательно смотрит в камеру огромными голубыми глазами."Срооооочно СОЖРАТЬ! Сроооочно! Эту булку я хочу срочно сожрать!!!! Моя сладость и радость!!!! Уже мой учитель! Мое сердце и моя жизнь! Абсолютная любоффф!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал кадр Влад.19 Дек 2019 в 12:34 PSTФото пронзило поклонников до глубины души, сообщает . Крохотный Миша умилил своим видом даже злопыхателей, которые не написали ни одного гневного комментария."О Боже, эти невероятные глаза!" – восхитилась фанатка.Многие отметили, что сын больше похож на свою звездную мать, чем на отца. "На Регину похож!", "Похож на маму, а глаза папы!", "На маму безумно похож!" – заявили фолловеры.