После перестрелки у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы были обнаружены рюкзак и граната. На место происшествия прибыли саперы, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Ранее ..
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2019-u-zdaniya-fsb-posle-strelby-nashli-ryukzak-s-granatoj.html" target="_blank">У здания ФСБ после стрельбы нашли рюкзак с гранатой</a> - После перестрелки у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы были обнаружены рюкзак и граната. На место происшествия прибыли саперы, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Ранее ..
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2019-u-zdaniya-fsb-posle-strelby-nashli-ryukzak-s-granatoj.html]У здания ФСБ после стрельбы нашли рюкзак с гранатой[/url] - После перестрелки у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы были обнаружены рюкзак и граната. На место происшествия прибыли саперы, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Ранее ..