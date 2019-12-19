Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на заявление украинского журналиста Романа Цымбалюка. Корреспондент спросил о расформировании Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на заявление украинского журналиста Романа Цымбалюка. Корреспондент спросил о расформировании Донецкой и Луганской народных республик.Цымбалюк участвует в пресс-конференции Путина уже нескольколет. Каждый раз он делает провокационные заявления. Не изменил себекорреспондент и в этот раз. "У нас действительно нет проблем с тем, чтобыработать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас быизменилось к нам отношение", – сказал Цымбалюк.Он спросил Путина о ситуации в Донбассе. Цымбалюкпоинтересовался, когда будут расформированы "оккупационные"администрации в Донецке и Луганске.Власти в Донецке и Луганске – не "оккупационныеадминистрации", а законные органы, сформированные по результатам выборов,подчеркнул Путин на пресс-конференции. Иностранных войск на территории народныхреспублик нет, добавил президент.Цымбалюк: У меня нет проблем с работой в России, но если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношениеПутин: Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путинапроходит в 15-й раз. Мероприятие проходит в Центре международной торговли вМоскве. На пресс-конференции представлен весь спектр СМИ: от крупных мировыхагентств до региональной прессы.Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистамичетыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и сорокпять минут.Шанс задать вопрос президенту получили 1895 человек. Впрошлом году в мероприятии приняли участие 1702 журналиста.